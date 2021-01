Bez prądu w Łazach. Sprawdź, gdzie 27.01 planowane są wyłączenia prądu lub awarie

Planowane wyłączenia prądu w Łazach

Łazy ulica Łaziańska od nr 17 do nr 245,

ul. Lipki od nr 129 i 172 do ul. Dworcowej,

ul. Studzieniec od nr 186 do nr 34,

ul. Spacerowa od ul. Studzieniec do nr 86,

ul. Na Wspólnej cała ulica,

ul. Leśna 107,

ul. Dworcowa od nr 118 oraz ul. Lipki do nr 198,

ul. Kościelna od ul. Lipki do nr 2,

ul. Babiogórska od ul. Kościelnej do nr 119 i 190,

ul. Spokojna cała ulica,

ul. Widok 235,

28.01 od godz. 8:30 do 14:00