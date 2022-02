Luty 2022 w Łazach: Przegląd najważniejszych wydarzeń stycznia 2022

WAŻNE! Kolejne już produkty spożywcze zostały wycofywane ze sklepów! Tym razem to m.in. buraczki - w których może być szkło! O skażonej żywności informuje zawsze Główny Inspektorat Sanitarny. A następnie znane sklepy w całej Polsce, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie tych produktów z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Zobacz LISTĘ

Prawo jazdy 2022. Masz w tegorocznych planach rozpoczęcie kursu i zdanie egzaminu na prawo jazdy? Warto wiedzieć, że wiąże się to z obowiązkowymi badaniami lekarskimi. Niestety są sytuacje, w których badający nas lekarz nie wystawi pozytywnej opinii i nie będziemy mogli podejść nawet do części teoretycznej egzaminu. Których osób dotyczy to 2022 roku?