Prasówka Łazy 15.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łazach nie minęło Cię nic ważnego

W serialu "M jak miłość" pojawiła się, kiedy miała zaledwie siedem lat. Teraz to już szesnastolatka, która wyrasta na piękną kobietę. Gabriela Raczyńska, czyli serialowa Basia dorastała na oczach fanów serialu. Zobacz, jak teraz wygląda!

Czarny arbuz, ryba fugu, trufle, chińska zupa z ptasich gniazd... Tego typu produkty i dania to powiew luksusu, za który trzeba słono zapłacić. Zazwyczaj trudno je zdobyć albo potrzeba specjalnych umiejętności, by je przygotować. Część owoców lub warzyw rośnie tylko w jednym regionie świata, co dodaje im wyjątkowości. Ta niezwykłość ma oczywiście wpływ na cenę. Przykładowo, za białą truflę z Piemontu zapłacono w 2021 roku 118 tys. dolarów. Sprawdź, które produkty i potrawy ze świata uchodzą za luksusowe.