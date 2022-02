Prasówka Łazy 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łazach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02, w Łazach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w taksówce? Zobacz, na co zwrócić uwagę wsiadając do przewozu osób i jak ustrzec się przed przemocą?”?

Prasówka Łazy 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w taksówce? Zobacz, na co zwrócić uwagę wsiadając do przewozu osób i jak ustrzec się przed przemocą? Powszechnie panująca opinia, że kobiety to słaba płeć sprawia, że to właśnie one stają się częściej ofiarami napadów, kradzieży i ataków na tle seksualnym. Do takich zdarzeń może dojść wszędzie: w domu, na ulicy, ale także i w taksówce. Chcąc dotrzeć bezpiecznie do miejsca zamieszkania przewozem osób, należy przestrzegać ważnych zasad i zdać się na swoją intuicję.

📢 Jak obchodzić Dzień Singla? Spędzając wieczór przy nowych grach single player. Sprawdź, propozycje na dziś i nie tylko Dzień Singla to święto obchodzone 15 lutego. Jak jednak obchodzić tak dziwną okazję? Przykładowo, z grami typu single player. Oto trzy najnowsze propozycje, które mogą zainspirować was dziś wieczór do gry solo.

📢 Lidl buduje mieszkania, Biedronka je rozdaje. Rynek nieruchomości kusi coraz więcej firm Lidl, Aldi, IKEA, galeria handlowa Promenada – te firmy nie tylko zajmują się handlem, ale też budują mieszkania i domy. Do zostania deweloperem zachęcają wysokie zyski ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Prasówka 16.02 Łazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Parki miniatur w Polsce. Mini Wieża Eiffla czy piramidy? Przedstawiamy najlepsze parki miniatur na południu Polski! Polska obfituje w wiele pięknych miejsc i atrakcji. Wśród nich są z pewnością parki miniatur, które oprócz zapewnienia wspaniałej rozrywki mają wartość edukacyjną. To jedne z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu - bez względu na to, czy wybieramy się tam całą rodziną, czy samotnie. Przedstawiamy najlepsze parki miniatur, do których warto wybrać się będąc na południu Polski!

📢 Są lub byli parą i...oboje mają Oscara! Aktorskie pary, o których mówił cały świat Przed nami rozdanie Oscarów 2022. W tym roku najbardziej prestiżowe nagrody filmowe zostaną rozdane już po raz 94! Przez te wszystkie lata Oscary trafiały do najwybitniejszych aktorów i aktorek. W których hollywoodzkich parach oboje mogą pochwalić się tą wyjątkową statuetką? Sprawdziliśmy! 📢 "Prince Charming". Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak romantycznie spędzają walentynki! Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak poznali się dzięki programowi "Prince Charming". Teraz przed nami naprawdę romantyczne walentynki! Zobaczcie zdjęcia.

