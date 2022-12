Prasówka Łazy 20.12.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łazach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.12, w Łazach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „6 pomysłów na sylwestra dla singielki. Spędź wyjątkową noc sylwestrową 2022”?

Prasówka Łazy 20.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 6 pomysłów na sylwestra dla singielki. Spędź wyjątkową noc sylwestrową 2022 Sylwestrowa noc może stanowić szczególne wyzwanie dla osób, które żyją solo. Zwłaszcza gdy znajomi mają już własne plany na sylwestra. Zastanawiasz się, gdzie przywitać Nowy Rok? Poznaj najlepsze propozycje sylwestra dla singli.

📢 Niezwykły dom inspirowany wiejską chatą. Zobacz Podcieniowy Domek od nagradzanego studia. Jak łączy tradycję z nowoczesnością? Nowoczesny dom na bazie drewnianej chaty? Wielokrotnie nagradzane BXB studio po raz kolejny udowadnia, że takie połączenie może działać – i zachwycać. Zobacz niesamowity projekt domu o nazwie Podcieniowy Domek i poznaj jego ciekawą historię. 📢 Wycieczka w góry zimą: jak się przygotować? Wskazujemy najczęstsze błędy i podpowiadamy, co spakować i na co zwrócić uwagę Wyprawy górskie, szczególnie zimą, to twardy orzech do zgryzienia. Chociaż wyznaczone szlaki przeprowadzą was przez najpiękniejsze zakątki odwiedzanych pasm, a zapierające dech w piersiach krajobrazy odejmą mowę, zagrożenie może czaić się na każdym kroku. Jak dobrze przygotować się do wycieczki w góry zimą? Zobaczcie, co warto spakować, na co zwrócić uwagę i jakie są najczęstsze błędy popełniane przez turystów.

Prasówka 20.12 Łazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak pozbyć się zapachu ryby z domu, piekarnika czy dłoni? Wypróbuj w święta te domowe triki. Tak skutecznie usuniesz intensywny aromat ryb Pieczone i smażone karpie, dorsze, łososie, sandacze czy pstrągi to dania, których nie może zabraknąć na tradycyjnym wigilijnym stole. Niestety podczas ich obróbki cieplnej m.in. w mieszkaniu, piekarniku i na skórze dłoni pojawia się bardzo intensywny aromat, którego bardzo trudno się pozbyć. Poznaj skuteczne domowe triki na usunięcie zapachu ryb z domu.

📢 Najlepsze skórki LoL na święta - świąteczne i wyjątkowo atrakcyjne stylizacje postaci League of Legends Świąteczny klimat zaczyna być już widoczny na każdym, ale nie trzeba wychodzić z domu, aby wczuć się w atmosferę Bożego Narodzenia. Co więcej, można to zrobić nawet w ulubionych grach, jak choćby League of Legends. Oto najlepsze i wyjątkowo atrakcyjne świąteczne skórki bohaterów LoL. 📢 Niedobór tej witaminy może powodować obrzęki i silne migreny. Sprawdź, po czym poznać, że masz zbyt niski poziom tiaminy, czyli witaminy B1 Tiamina, inaczej witamina B1, to składnik powszechnie występujący w żywności, szczególnie w pełnoziarnistych produktach zbożowych. Związek ten odpowiada za prawidłową pracę układu nerwowego oraz krwionośnego. Jej właściwy poziom odpowiada również za redukcję rodników tlenowych, które nasilają stan zapalny w organizmie. Podpowiadamy, jakie objawy mogą świadczyć o niedoborze witaminy B1 oraz podajemy dobowe zapotrzebowanie na tiaminę.

📢 Nowy Katalog Lidla z pomysłami na prezenty na ostatnią chwilę Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od momentu, kiedy wraz z rodzinami zasiądziemy do Wigilijnego stołu. Specjalnie dla tych, którzy nie skompletowali jeszcze wszystkich prezentów, zajrzeliśmy do nowego katalogu Lilda. Zobacz, propozycje prezentów na ostatnią chwilę. 📢 Pierwsza pomoc przy złamaniu. W jaki sposób pomagać poszkodowanemu? Kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe? Złamana noga, nos lub palec wymagają zawsze konsultacji lekarskiej. Lekceważenie objawów tego poważnego urazu może mieć poważne konsekwencje. Dlatego zawsze, jeśli podejrzewamy, że doszło u nas lub u innej osoby do złamania kości, powinniśmy reagować. Dowiedz się, jak rozpoznać złamanie i jak udzielić pierwszej pomocy, kiedy do niego dojdzie.

📢 Po jakim czasie od spożycia alkoholu można bezpiecznie wsiąść za kierownicę? Dowiedz się, jak obliczyć promile bez użycia alkomatu Alkohol wchłania się do organizmu od razu po jego spożyciu, jednak trawi się dużo dłużej i nie znika zaraz po zakończeniu picia. Dlatego nawet na drugi dzień po zakrapianej imprezie nie możemy mieć pewności, że jesteśmy już trzeźwi i możemy prowadzić samochód. Nawet jeśli nie czujesz się pijany, to w twoim organizmie może znajdować się dawka alkoholu, która osłabi koncentrację i twoje reakcje za kierownicą pojazdu. Sprawdź, po jakim czasie od spożycia alkoholu można bezpiecznie wsiąść za kierownicę i jak alkohol wpływa na organizm.

📢 ETIAS: nowy program ruchu bezwizowego w Europie ruszy w 2023 r. Jak działa, kogo dotyczy, ile trzeba będzie zapłacić za zgodę na podróż? Nowy europejski program ruchu bezwizowego ETIAS zacznie działać w listopadzie 2023 r. Obywatele 60 krajów będą musieli spełnić dodatkowe warunki, by dostać się na obszar Unii Europejskiej i Strefy Schengen, a także zapłacić 7 euro za pozwolenie na wjazd. Czym dokładnie jest ETIAS, jak będzie działał, które kraje obejmie i jak złożyć za jego pomocą wniosek o pozwolenie na podróż po Europie? Prezentujemy praktyczny informator: wszystko, co trzeba wiedzieć o systemie ETIAS. 📢 Mak nie tylko na świątecznym stole. Ułatwia zasypianie i wspomaga trawienie. Wykorzystaj właściwości maku niebieskiego na co dzień Mak, zwykle kojarzony ze świątecznym makowcem czy kutią spożywaną w Wigilię warto jeść nie tylko od święta. Już w starożytności znane były jego właściwości przeciwbólowe i uspokajające oraz ułatwiające zasypianie. Poza tym mak wspomaga trawienie, obniża poziom cholesterolu i wzmacnia kości. Jego cenne właściwości wykorzystasz więc na co dzień, dodając go do sałatki czy jogurtu. Zobacz, co zawiera mak i dlaczego jego uprawa jest zakazana.

📢 Najlepsze kraje na zimę – góry śniegu i magiczne pejzaże. Gdzie pojechać, by poczuć się jak w bajce? Fani zimowej aury w ostatnich dniach prawdopodobnie skaczą z radości – większa część Polski pokryta jest warstwą białego puchu. Istnieją jednak kraje, w których najchłodniejsza pora roku jest równie urokliwa i to właśnie do nich warto udać się, będąc amatorem śnieżnobiałych pejzaży. Niskie temperatury sprzyjają uprawianiu sportów sezonowych i wędrówkom po zaśnieżonych terenach. Gdzie pojechać, by poczuć się jak w bajce?

📢 5 książek napisanych przez kobiety, które warto przeczytać w nadchodzącym roku. Zacznij 2023 rok od dobrej lektury Koniec grudnia i początek stycznia to dobry moment na uzupełnienie braków książkowych. W okresie między Bożym Narodzeniem a sylwestrem można zaszyć się z książką i odpocząć od spraw codziennych. Sprawdziliśmy, co ciekawego ukazało się w 2022 roku. Przedstawiamy propozycje dla kobiet, które są ciekawe świata i stawiają na samorozwój.

📢 „Pierwsze Mieszkanie” – nowy program ułatwiający zakup M. Kto może wziąć udział i jak uzyskać tani kredyt hipoteczny? „Pierwsze Mieszkanie” to nowy program, który rząd planuje wdrożyć w 2023 r. Pozwoli on uzyskać nisko oprocentowany kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości lub budowę domu. Przewidziano dwa rozwiązania: Bezpieczny Kredyt 2% oraz Konto Mieszkaniowe. Sprawdź, jakie są zasady programu i jakie dofinansowanie można uzyskać. 📢 Świąteczne dekoracje z jemioły. Tak pięknie przystroisz dom na Boże Narodzenie. Niezwykłe świąteczne ozdoby DIY za grosze Bożonarodzeniowe dekoracje z jemioły to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych świątecznych ozdób. Wieszamy ją nad stołem, przy kominku czy na ramie okiennej i drzwiowej, bo symbolizuje pomyślność, miłość i życie. Zobacz, jak pięknie udekorować jemiołą dom na Boże Narodzenie. O czym warto pamiętać tworząc świąteczne dekoracje z jemioły DIY?

📢 Naturalne sposoby na ochronę skóry zimą. Jak chronić twarz przed zimnem i wiatrem? Tym najlepiej smarować twarz, by ratować ją przed mrozem Ochrona skóry przed mrozem i wiatrem to podstawa, jeśli nie chcemy, by była przesuszona, zaczerwieniona czy popękana. W tym celu nie wystarczy jednak sięgnąć szybko po „krem na zimę”, bo takie rozwiązanie sprawdzi się doraźnie np. przy wypadzie w góry. Aby była zabezpieczona i w dobrej kondycji, o ochronę skóry zimą warto dbać za pomocą sposobów naturalnych. Wyjaśniamy, czym smarować twarz i jakie konkretnie produkty można wybrać w zależności od potrzeb cery.

📢 Czy w ciąży można pić kawę? Już jedna filiżanka dziennie to niższe ryzyko cukrzycy typu 2 w przyszłości u kobiet z cukrzycą ciężarnych Cukrzyca ciężarnych to schorzenie, które dotyczy średnio co 10 kobiety w ciąży, a nieleczona choroba może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości. Początkowo schorzenie leczy się poprzez zmianę nawyków żywieniowych i wdrożenie aktywności fizycznej, jednak czasami konieczna jest również insulinoterapia. Naukowcy zaobserwowali również, że picie jednej filiżanki kawy przez kobiety z cukrzycą ciążową może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości.

