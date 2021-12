Prasówka Łazy 31.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łazach nie minęło Cię nic ważnego

Planowanie wakacji, urlopów, wycieczek i wypraw zaczyna się często od mapy. Czy wiecie, że każda mapa świata poważnie zniekształca rzeczywiste kontury i proporcje lądów i krajów? Strona The True Size Of oferuje za darmo niezwykłą mapę, która pozwala porównać rzeczywisty rozmiar poszczególnych państw. Chcecie zobaczyć zarys granic Polski na tle np. Australii albo Grenlandii? Sprawdźcie, jak działa niezwykła darmowa mapa ze strony The True Size Of.