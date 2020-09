Prasówka Łazy 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Łazach nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Łazy 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pod koniec sierpnia 2020 Forbes, w oparciu o analizę sporządzoną przez InfluTool, wypuścił ranking najbardziej wpływowych ludzi w polskim internecie. Lista ma 40 pozycji, my jednak prezentujemy Wam 10 pierwszych miejsc. Kim są influencerzy zbierający codziennie tysiące lajków? Kto kryje się pod nazwą RL9 i jaką twarz ma "mały potwór 96"? Zobaczcie ludzi, którzy rządzą polskim internetem. Znacie ich wszystkich?

30-minutowe lekcje okazać mogą się lekarstwem na trudną sytuację związaną z edukacją w dobie pandemii koronawirusa. Choć wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnosiło się przychylnie do takiej możliwości, to ostatecznie, po wielu sugestiach, Dariusz Piontkowski ogłosił, że skrócenie lekcji z 45 do 30 minut to jedna ze zmian akceptowanych przez MEN.