Prognoza pogody na Trzech Króli 2022. Zobacz, czy w Łazach spadnie śnieg

Co piszemy na drzwiach w Trzech Króli?

Poświęconą podczas Mszy Świętej kredą na drzwiach w Trzech Króli piszemy: C + M + B lub K + M + B oraz datę bieżącego roku. Napis ten jest często błędnie interpretowany. Wiele osób uważa, że litery K, M, B to pierwsze litery imion mędrców (Kacper, Melchior, Baltazar). Nie jest to jednak dobra interpretacja. Napis, który nanosimy na drzwi: C + M + B oznacza "Christus Mansionem Benedicat", co w przełożeniu na polski brzmi: "Niech Chrystus błogosławi ten dom". A krzyżyki pomiędzy literami to nie plusy, a właśnie znak błogosławieństwa.

Kiedy jest Trzech Króli?

Trzech Króli jest świętem kościelnym nakazanym. Oznacza to, że wierni mają obowiązek udać się tego dnia na Mszę Święta. Trzech Króli nie należy do świąt ruchomych. To znaczy, że zawsze obchodzone jest tego samego dnia, a dokładnie 6 stycznia. Tego dnia mamy wolne od pracy. Warto sprawdzić, w jaki dzień wypada święto. Może uda się przedłużyć sobie wolne? Pamiętaj, jeśli 6 stycznia wypada w sobotę, będzie to dzień wolny do odebrania w tygodniu.