Przegląd prasy 15.06.2022 Łazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łaz

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06, w Łazach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Czesław Michniewicz po meczu z Belgią wskazał największego wygranego. To Jakub Kiwior. "Szukamy takiego piłkarza od lat"”?

Prasówka Łazy 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Czesław Michniewicz po meczu z Belgią wskazał największego wygranego. To Jakub Kiwior. "Szukamy takiego piłkarza od lat" Liga Narodów. - Zawsze liczy się wynik. Przegraliśmy 0:1, ale przegraliśmy i to najważniejsza informacja wieczoru - stwierdził po rewanżu z Belgią selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz, po czym wskazał wygranego zgrupowania.

📢 Znajdź siebie. Kibice na meczu Polska - Belgia: "Lewy, zostaw Niemca" [MEGAGALERIA] Ponad 56 tys. widzów obejrzało we wtorek rewanż Polski z Belgią (0:1) na PGE Narodowym w Warszawie. W loży VIP zasiedli brązowi medaliści z mistrzostw świata w Hiszpanii (1982), których PZPN uhonorował na murawie przed pierwszym gwizdkiem. Zobaczcie zdjęcia kibiców - w tym fanki proszącej Roberta Lewandowskiego o transfer do Barcelony.

📢 Liga Narodów. Belgia znów lepsza, choć końcówka należała do Polski. Szkoda okazji Świderskiego Liga Narodów. Belgia ponownie lepsza od reprezentacji Polski, choć nie tak wyraźnie jak u siebie. W rewanżu wygrała tylko 1:0. O wynik musiała drżeć do ostatniego gwizdka, bo biało-czerwoni zaatakowali w samej końcówce. Widowisko na PGE Narodowym w Warszawie obejrzało przeszło 56 tys. widzów.

Prasówka 15.06 Łazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 AC Valhalla jako roguelike i podróż do Nifilheimu – Ubisoft szykuje sporo niespodzianek dla fanów serii Z okazji piętnastej rocznicy premiery pierwszej gry z serii Assassin’s Creed, Ubisoft zorganizował stream na żywo. Zapowiedziano podczas niego sporo nowej zawartości do AC Valhalla, ale nie tylko. Sprawdźcie sami.

📢 Rząd ustalił cenę gwarantowaną za tonę węgla! Ile zapłacimy? 14 czerwca podjęto decyzję o ustaleniu ceny gwarantowanej dla odbiorców indywidualnych. Ustawa ws. gwarantowanych cen węgla obejmie również spółdzielnie i wspólnoty. Przyjęto cenę 996 zł/t. 📢 Drzewa i krzewy, które dobrze znoszą suszę. Zobacz, co posadzić w słonecznych i suchych miejscach. Krzewy na żywopłot, ozdobne i kwitnące Wiele krzewów i drzew ozdobnych, szczególnie kwitnących, ma spore zapotrzebowanie na wodę. Jednak są i takie, które doskonale znoszą suszę, nadają się także na suche i piaszczyste gleby oraz mocno nasłonecznione miejsca. Podpowiadamy, jakie drzewa i krzewy ozdobne są odporne na suszę i słońce. 📢 To się dzieje z twoim organizmem, gdy jesz borówki. Poprawią zdrowie serca i mózgu. Korzyści z jedzenia borówek cię zaskoczą Borówki są spokrewnione z naszymi rodzimymi jagodami leśnymi, ale łatwiej jest je dostać, a owoce mają większe. Można je kupić przez cały rok, co sprawia, że często po nie sięgamy i dobrze, bo zawierają dużo witamin i składników odżywczych. Borówki korzystnie wpływają na pamięć, odporność i ciśnienie krwi. Przy tym są niskokaloryczne, działają przeciwzapalnie oraz zapobiegają rozwojowi chorób serca, nawet nowotworów. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy regularnie jesz borówki i czy warto sięgać po nie codziennie.

📢 Za granicę samochodem? O tych przepisach trzeba pamiętać podczas wyjazdu do Chorwacji, Albanii i Bułgarii: mandaty, limity prędkości Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi długo wyczekiwane letnie wojaże. W 2022 roku ceny paliw drastycznie wzrosły, jednak nie zraża to części Polaków, którzy mają zamiar wybrać się na wycieczki za granicę samochodem. Z myślą o nich przygotowaliśmy zestawienie przepisów drogowych obowiązujących w najpopularniejszych destynacjach wakacyjnych - o tych przepisach trzeba pamiętać podczas wyjazdu do Chorwacji, Albanii i Bułgarii.

📢 Makijaż „golden hour skin” – efekt glow i skóry muśniętej słońcem. Jak wygląda taki make-up i jak go wykonać. Zobacz najgorętszy trend lata „Golden hour skin” to nowy trend w makijażu, który świetnie się sprawdzi latem. Pokochają go kobiety, które uwielbiają delikatny make-up stawiający na mocno rozświetloną skórę. Cera wygląda jakby była muśnięta słońcem. Zobacz, jak zrobić taki make-up i jakich kosmetyków będziesz potrzebowała.

📢 Squid Game sezon 2 - pierwsza zapowiedź, plakat i teaser. Oto najnowsze wieści o serialu Netflix. Wiemy, które postacie powrócą Dobre wiadomości dla wszystkich, oczekujących na drugi sezon serialu Squid Game od Netflix. Otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź z plakatem i teaserem produkcji. Wiemy tez oficjalnie, jakie postacie z pierwszego sezonu powrócą w nowych odcinkach. Sprawdźcie. 📢 Najciekawsze labirynty w Polsce. Gdzie je znaleźć i dlaczego to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną? Cennik, godziny otwarcia Sezon letni to świetny czas na eksplorację naszego pięknego kraju i jego atrakcji. Wielu z nas, planując jednodniową wycieczkę lub dłuższy urlop, szuka ciekawych miejsc, które będą w stanie zapewnić frajdę dorosłym i dzieciom. Z pewnością należą do nich labirynty, które - choć mniej znane od parków rozrywki - dostarczają wielu wrażeń i pozytywnej energii. Gdzie znaleźć najciekawsze labirynty w Polsce? Dlaczego to świetny sposób na spędzenie czasu z rodziną i znajomymi? Odpowiedzi na te pytania (i dodatkowe informacje: cenniki, godziny otwarcia) znajdziecie w poniższym artykule.

📢 Ceny w Biedronce - spadniesz z krzesła! Zobacz gazetkę z roku... 1999! Papierosy 2 zł, frytki 2,5 zł, a kawa 4 zł Inflacja drenuje portfele. Ceny produktów osiągają niejednokrotnie abstrakcyjne wielkości. Mamy dla Was nie lada gratkę. Zapraszamy w podróż do przeszłości, do roku 1999. Zobaczcie, jak wówczas wyglądały ceny w Biedronce. Wejdź w galerię i zobacz GAZETKĘ sprzed 23 lat!

📢 Śpisz samotnie czy z partnerem? Od tego zależy jakość twojego wypoczynku. Dzielenie łóżka wpływa na odczuwanie stresu i rozwój depresji Na zwiększenie jakości snu ma wpływ nie tylko wygodny materac czy świeża pościel, ale także towarzystwo, z którym dzielimy łóżko. Według naukowców z University of Arizona dorośli, którzy śpią z małżonkiem lub partnerem, wysypiają się lepiej niż osoby śpiące same czy z dziećmi.

📢 „Ciepłe Mieszkanie” – dopłaty do wymiany pieca już od sierpnia? Kto skorzysta z pieniędzy na termomodernizację? „Ciepłe Mieszkanie” to nowy rządowy program skierowany do właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Pozwoli on uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w mieszkaniach (nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz inne prace termomodernizacyjne. Rząd ujawnił niedawno nowe szczegóły dotyczące dotacji. Co już wiadomo? 📢 WhatsApp z nową, dużą aktualizacją. Komunikacja ze znajomymi będzie jeszcze prostsza i przyjemniejsza Jedna z najczęściej pobieranych aplikacji na telefony komórkowe - komunikator WhatsApp - szykuje się do kolejnej aktualizacji. Użytkownicy mają otrzymać kolejne usprawnienie, które zniesie ograniczenia w tworzeniu grup ze znajomymi i rodziną. Zobacz, co nowego.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Rządowa dopłata do węgla