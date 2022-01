Przegląd prasy 30.01.2022 Łazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łaz

„Grę o Tron” z pewnością można nazwać jednym z najpopularniejszych seriali fantasy ostatnich lat. To dzięki produkcji HBO widzowie zapragnęli więcej podobnych seriali. W przygotowaniu jest już spin-off serii - „House of the Dragon” ma się pojawić na platformie jeszcze w 2022 roku. A co słychać u bohaterów serialu? Wiele się u nich zmieniło, odkąd widzieliśmy ich po raz ostatni na małym ekranie!