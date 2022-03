Przegląd prasy 3.03.2022 Łazy. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Łaz

Chcecie zaoszczędzić? Zobaczcie, jakie promocje przygotowały sklepy na początek marca 2022. Niektóre produkty kupicie nawet o połowę taniej! Rabaty czekają na Was m.in. w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan. Sprawdźcie, gdzie są największe obniżki. Taniej kupicie mięso, owoce, a także kawę czy słodycze.

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał kolejne decyzje dotyczące wycofania leków ze sprzedaży. To znany lek stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny oraz znany lek stosowany w leczeniu przeziębień i infekcji. Wcześniej wycofano też między innymi lek o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, umiarkowanie nasennym. Kliknij w galerię i zobacz konkretne serie wycofanych leków!

Etui z klawiaturą do Apple iPad 11 PRO 2020 (Czarne)

Mieszkańcy woj. śląskiego w m.in. Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu, obserwują latające samoloty U.S. Air Force. W środę 2 marca nad Częstochową latają wojskowe śmigłowce. Wzmożony ruch lotniczy związany jest zapewne z sytuacją na Ukrainie, a także ćwiczeniami Siber Strike 22, które trwają w Polsce.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Łazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trudnych kwestii nie można unikać. Obecna sytuacja na Ukrainie jest właśnie takim tematem. Rodzic, który chciałby w racjonalny sposób wytłumaczyć dziecku, co dzieje się na świecie, czym jest wojna i dlaczego doszło do takiego konfliktu zbrojnego, może nie wiedzieć, jak przeprowadzić taką rozmowę. Tymczasem niewiedza, drastyczne obrazy z telewizora i podsłuchane dyskusje dorosłych mogą być dla dzieci bardzo stresujące. Warto więc rozmawiać z najmłodszymi na temat bieżących wydarzeń i robić to umiejętnie.