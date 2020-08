Przegląd tygodnia w Łazach, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020]”?

Przegląd tygodnia Łazy od 23.08 do 29.08.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię! 📢 Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe Imieniny Gaudencji są obchodzone 30.08. Dobrze jest złożyć takie życzenia imieninowe dla Gaudencji, które będą dopasowane do określonej osoby. Życzenia na imieniny dla Gaudencji można wysłać przez sms albo przygotować oryginalną kartkę z życzeniami. Które życzenia na imieniny Gaudencji będą najlepsze? Życzenia imieninowe dla Gaudencji na pewno będą miłym gestem, z którego Gaudencja się ucieszy. Z okazji imienin Gaudencji warto przygotować drobny prezent czy bukiet ulubionych kwiatów Gaudencji. Znasz Gaudencję? Złóż jej życzenia imieninowe. Skąd wzięło się imię Gaudencja? Jakie cechy może mieć osoba mająca to imię?

📢 Imieniny Świętosława. Kiedy są imieniny Świętosława? Najbliższe imieniny wypadają 31.08. Wierszyki z okazji imienin Dla niektórych imieniny są równie ważne, lub nawet ważniejsze, jak urodziny. Kiedy obchodzimy imieniny Świętosława? Sprawdź by nie przegapić imienin. Najbliższą datą imienin Świętosława jest 31.08. Imieniny Świętosława wypadają również 31 sierpnia. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka wierszyków i życzeń imieninowych. Czy znasz jakiegoś Świętosława?

📢 Imieniny Mirona. Kiedy są imieniny Mirona? Najbliższe imieniny wypadają 30.08. Wierszyki na imieniny dla Mirona Kiedy wypadają imieniny Mirona? Imieniny Mirona obchodzimy 17 sierpnia, 30 sierpnia. Najbliższe imieniny obchodzimy więc 30.08. Co oznacza imię Miron? Dowiesz się tego z artykułu. Znajdziesz również gotowe życzenia i wierszyki imieninowe. Nie zapomnij złożyć życzeń w imieniny Mirona. Czy znasz kogoś o tym imieniu?

📢 Imieniny Rajmunda. Kiedy są imieniny Rajmunda? Najbliższe imieniny wypadają 31.08. Wiersze z okazji imienin dla Rajmunda Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Rajmund? Imieniny Rajmunda obchodzimy 23 stycznia, 31 sierpnia. Najbliższe imieniny wypadają więc 31.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Rajmundowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś? 📢 Imieniny Bohdana. Kiedy są imieniny Bohdana? Najbliższe imieniny wypadają 31.08. Wiersze imieninowe dla Bohdana Czy wiesz, kiedy imieniny obchodzi Bohdan? Imieniny Bohdana obchodzimy 6 lutego, 31 sierpnia, 2 września. Najbliższe imieniny wypadają więc 31.08. Nie zapomnij o tym ważnym dniu i złóż życzenia imieninowe Bohdanowi. W artykule znajdziesz propozycje życzeń i wierszy imieninowych. Czy znasz jakiegoś?

📢 Nowy trend na TikToku. Internauci udają ofiary Holokaustu w rytm muzyki pop. Muzeum Auschwitz: "Niektóre filmy przekraczają granicę" Skandaliczny trend opanował platformę społecznościową TikTok, z której w znacznej mierze korzysta młode pokolenie. Tym razem "twórcy" wcielają się... w ofiary Holokaustu, które z zaświatów opowiadają swoje historie. Młodzi ludzie poddani charakteryzacji, udają więźniów obozu koncentracyjnego. W sprawie głos zabrało już Muzeum Auschwitz. 📢 Sparta Katowice stawia na trenerki i ma brązową gwiazdkę Programu Certyfikacji PZPN „Kobieta mnie bije” – mówił Jerzy Stuhr w kultowym filmie „Seksmisja”, natomiast wychowankowie Akademii Sparty Katowice spokojnie mogą powiedzieć: „Kobieta mnie szkoli”. Dodajmy od razu: „I to szkoli dobrze”. W tym małym klubie zajęcia z dziećmi prowadzą trzy trenerki, a Sparta może pochwalić się powołaniem swoich piłkarzy do kadry podokręgu Katowice. Zobaczcie zdjęcia z treningu małych piłkarzy i obejrzyjcie materiał wideo o Akademii Sparty Katowice.

📢 Zabawki, którymi bawiły się dzieci niemal 100 lat temu. Jak spędzali czas w dzieciństwie nasi pradziadkowie? Półki w sklepach uginają się obecnie od najprzeróżniejszych zabawek. Dzieci i rodzice mają pełną dowolność w wyborze. Jednak na początku XX wieku dzieci nie miały tak wielu opcji. 📢 10 najlepszych miejsc na zachód słońca w Polsce. Tu złota godzina wygląda najbardziej malowniczo Podróże planowane zgodnie z wybranym motywem przewodnim to ciekawa alternatywa dla klasycznego zwiedzania. Można więc poszukiwać miejsc, które wystąpiły w filmach, restauracji odwiedzonych przez bohaterów książek lub lokalizacji związanych z dawnym kultem. A gdyby tak odwiedzić miejsca, które są najpiękniejsze o tej szczególnej porze, jaką jest złota godzina? Gdzie w Polsce warto wybrać się specjalnie na zachód słońca? Oto nasz subiektywny wybór.

📢 Ceny mieszkań w Europie rosną. Jak Polska wypada na tle innych krajów? Polski rynek wtórny był tym roku jednym z najszybciej drożejących w Europie. Fala podwyżek cen przetoczyła się przez wiele krajów. 📢 Moda plażowa 100 lat temu. Wtedy pojawiły się skąpe stroje kąpielowe! Zobaczcie ZDJĘCIA Skąpe stroje kąpielowe zaczęły się pojawiać na plażach sto lat temu. Przedwojenna moda plażowa była rewolucyjna - pojawiły się po raz pierwszy bardzo kobiece stroje, odsłaniające uda, ramiona, co wcześniej przez całe dekady było nie do pomyślenia.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców