Przegląd tygodnia z 18.12.2022 w Łazach. Najważniejsze wydarzenia od 11.12 do 17.12.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Witamina B3 to jeden z niezbędnych składników do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Niacyna odpowiada za prawidłową produkcję insuliny oraz hormonów płciowych i hormonów tarczycy. Prawidłowy poziom witaminy PP zmniejsza ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Podpowiadamy, jakie są najlepsze źródła niacyny oraz podajemy po czym poznać niedobór witaminy B3 w organizmie.

Ziarna maku to nieodłączny element wielu dań, szczególnie świątecznych. Stanowi podstawę makowca, słodkiej wigilijnej kutii, a także rogali świętomarcińskich. Te niewielkie ziarna wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i wykrztuśne. Niestety, nie wszyscy mogą bezpiecznie spożywać produkty z jego dodatkiem. Podpowiadamy, kto powinien unikać maku.

Polska Organizacja Turystyczna po raz 19. przyznała swoje Certyfikaty, wskazując tym samym najlepsze atrakcje turystyczne Polski w roku 2022. Prezentujemy listę zwycięzców – czy odwiedziliście już wszystkie te miejsca? Jeśli nie, najlepsze atrakcje turystyczne Polski to gotowa lista pomysłów na weekendowe wycieczki, wyjazdy i urlopy w nadchodzącym 2023 r.

Gwiazda każdej naszej Wigilii. Gości przekonują smakiem, gospodynię – prostotą przygotowania. Dla tych, którzy uwielbiają karpia i dla tych, którzy go nienawidzą – kotleciki z karpia. Wypróbuj przepis na pyszne danie z ryb.

Czy śląskie firmy są innowacyjne, stawiające na oszczędności i rozwój? Czy może problemy jakie stawia dzisiejszy świat powodują, że wpadają w marazm i stagnację. To główne pytania na które ma odpowiedzieć konferencja „Czy możemy być PRO? Profesjonalni, rozwijający się i oszczędni?” której głównym partnerem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a która odbędzie się w czwartek w Katowicach.

Do zgłoszenia o wypadku dwóch samochodów osobowych w Chruszczobrodzie doszło 14 grudnia około godziny 18.00. W wyniku zdarzenia dwie osoby są poszkodowane.

29 stycznia 2023 roku po raz kolejny zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To już 31 finał, tym razem organizowany pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!”. Choć do finału pozostało jeszcze 7 tygodni, w Łazach trwają już przygotowanie do tej wyjątkowej akcji.

Daktyle bywają uważane za najzdrowsze owoce na świecie. Są cenione przez sportowców jako szybka i smaczna przekąska. Korzystnie wpływają także na mózg, a miłośnicy nowych smaków doceniają szerokie możliwości ich zastosowania w kuchni. Daktyle świeże i suszone to także dobra przekąska dla dzieci. Choć jednak ich spożywanie jest korzystne dla zdrowia, istnieje grupa osób, która powinna unikać tych naturalnych słodkości. Zobacz, na co pomaga jedzenie tych owoców, a komu mogą one zaszkodzić.