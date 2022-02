Przegląd tygodnia z 27.02.2022 w Łazach. Najważniejsze wydarzenia od 20.02 do 26.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od rana trwają rozmowy samorządowców z województwa śląskiego z merami ukraińskich miast. Wszyscy deklarują wsparcie dla Ukrainy, a spora część polityków w naszym regionie zapewnia także o gotowości do przyjęcia osób uciekających przed wojną. Według wstępnych zapowiedzi, najwięcej uchodźców znajdzie schronienie w Chorzowie, Sosnowcu, Bytomiu i Katowicach.

Trwa czwarty dzień inwazji. Trzeciego dnia rozpoczęły się kolejne bombardowania stolicy Ukrainy, w Kijowie słychać było eksplozje. Nastąpiły też ataki na Lwów i inne miasta Ukrainy. Mieszkańcy Kijowa zbroją się w koktaile Mołotowa. Od początku wojny po stronie ukraińskiej zginęło co najmniej 64 cywilów. Najmłodsza ofiara ma 6 lat.

Poznaliśmy tegorocznego reprezentanta Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji w Turynie. Nasz kraj będzie reprezentował zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland" Krystian Ochman. Muzyczny talent z pewnością odziedziczył po swoim dziadku Wiesławie, który jest tenorem o międzynarodowej sławie. Dziadkowie Krystiana Ochmana to piękny wzór miłości. Są małżeństwem już od 59 lat!