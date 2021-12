Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Łazach. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Łazy, 5.12.2021. 28.11 - 4.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W okresie jesienno-zimowym częściej zapadamy na choroby zakaźne. Dlaczego się tak dzieje? Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest mniejsze nasłonecznienie, które idzie w parze ze zmniejszoną podażą witaminy D3, która pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie bez znaczenia jest również to, że zimą spożywamy mniej owoców i warzyw, co może powodować niedobory witamin i składników mineralnych, a w konsekwencji zwiększać ryzyko infekcji. Ubieranie się nieadekwatnie do zmiennych warunków atmosferycznych może być przyczyną niebezpiecznego wychłodzenia organizmu.

Szukasz samochodu po okazyjnej cenie? Na licytacjach komorniczych z terenu woj. śląskiego pojazdy kupisz nawet za połowę rynkowej wartości! Znajdziesz tu Jaguary, Fordy, Mercedesa, Peugeota czy Audi. Zobacz najnowsze licytacje komornicze samochodów ze Śląskiego - z grudnia i stycznia! Ceny atrakcyjne! Sprawdź w galerii.