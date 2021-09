Rowerem do 42 km od Łaz. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Łaz? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września mamy 5 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 42 km od Łaz. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Łaz przygotowaliśmy na weekend 25 - 26 września.

Ścieżki rowerowe w okolicy Łaz We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 42 km od Łaz, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Łazach ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 września w Łazach ma być 18°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy zalewy Śląska 2015/6/24 Stopień trudności: 3

Dystans: 102,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 1 256 m

Suma zjazdów: 1 245 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Łaz Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy powiaty: będziński - zawierciański - myszkowski Stopień trudności: 2

Dystans: 37,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 159 m

Suma zjazdów: 1 124 m Pawinsja poleca trasę mieszkańcom Łaz

Trasa o średnim stopniu trudności, prowadząca drogami asfaltowymi. Minusem trasy jest to, że w znacznej części prowadzi drogami o znacznym natężeniu ruchu samochodowego. Trasa lepiej potraktować jako wysiłkowo-treningową niż jako turystyczną. Mało miejsc, w których można się zatrzymać lub coś zobaczyć.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Szlak kordonów granicznych Stopień trudności: 2

Dystans: 62,51 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podjazdów: 1 967 m

Suma zjazdów: 2 008 m Rowerzystom z Łaz trasę poleca Keradbik

Szlak kordonów granicznych ,jazdę zacząłem przy "Złamanej" cytat:Nazwa „Złamana" nawiązuje do przebiegu dawnej granicy zaborów, która w tym miejscu zmieniała kierunek pod kątem prostym. Teraz, dawną granicą zaborów przebiega granica między powiatami olkuskim i chrzanowskim, a zarazem gminami Olkusz i Trzebinia. Tędy prowadził także historyczny trakt z Olkusza do Chrzanowa. Po budynkach dawnego rosyjskiego posterunku granicznego pozostały jedynie ślady ziemne po zachodniej stronie urządzonego tutaj miejsca do wypoczynku.Szlak czarny prowadzi nas przez 20 km,nie jest lekko,dużo piasku na leśnych drogach, mocne podjazdy po leśnych bezdrożach ,ale warto włożyć wysiłek bo rekompensują go przepiękne widoki,stare drzewa bukowe które porastają duże obszary no i satysfakcja wyskrobania się na "pagóry jaworznickie",TO naprawdę pagóry:)Więcej info na str.Olkuskie szlaki rowerowe.Trasę można zacząć w Niesułowicach,ja ze względu na dojazd rozpocząłem przy węźle szlaków Złamana .Czarny szlak dobrze oznaczony ,trzeba troszkę uważać,ale jest nieźle,polecam wszystkim którzy nie boją się spocić.Pozdrawiam

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łaz

🚲 Trasa rowerowa: Barbie ponownie w Oświęcimiu Stopień trudności: 1

Dystans: 84,04 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 035 m

Suma zjazdów: 1 048 m JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Łaz

Dzisiejsza trasa była ciekawa i ogólnie dobrze dopracowana, aczkolwiek pojawiło się kilka fragmentów których nie chciałbym ponownie przejeżdżać. Oznaczę je na mapie.

Na odcinku wzdłuż Dziećkowic, dość dużo błota i komarów. Cóż, zima była dość długa :))

Bardzo ciekawe miejsce to ruiny pałacyku w Bobrkach koło Oświęcimia

z przemiłym stróżem. Poniżej legenda o koniu Sapiechów do których pałacyk należał:

/Upamiętnia ona zwierzę, które, jak przez wiele lat sądzono, uratowało życie księciu Adamowi Sapiesze, wynosząc go z pola komarowskiej bitwy 1920 roku. Pamiątkowy kamień postawił swojemu koniowi - Atamanowi książę Adam w podzięce za uratowanie życia podczas komarowskiej bitwy. Według jednych relacji w dużej mierze księciu pomógł kawalerzysta Józef Pietras. Według innych - koń sam wrócił po swojego rannego pana i przeniósł go przez linię frontu w bezpieczne miejsce. Okazało się jednak, że jest inaczej. Podczas rozmowy z jedną z mieszkanek Bobrku Joanną Baran, która przed wojną przez wiele lat pracowała w bobreckim pałacu, pojawiła się wątpliwość, czy właścicielem konia był książę Adam, czy też może, według innych przekazów, jego brat Leon. Pani Joanna obiecała wówczas, że o wyjaśnienie poprosi kogoś z rodziny Sapiehów, gdyż cały czas utrzymuje z nimi kontakt. Wraz z życzeniami świątecznymi do Joanny Baran dotarł napisany przez mieszkającą w Belgii księżnę Jadwigę, córkę Adama Sapiehy list, z którego wynikało, że uratowanym przez wierzchowca żołnierzem był jednak Leon brat Adama. Wątpliwości natomiast nie ulega, że po swym chwalebnym czynie Ataman dożywotnio otrzymał wolność, nie był już siodłany ani zaprzęgany do wozu. Według miejscowych przekazów kamień znajduje się w miejscu, w którym zwierzę dokonało żywota w 1936 roku.

Nieciekawym odcinkiem była łąka za obozem w Oświęcimiu. Być może wczesną wiosną do przejechania bez problemu, teraz wymagała dużo zaparcia i uwagi - ot, zarośnięta. Najgorszy fragment to jednak okolice byłej kopalni Wesoła. Mimo iż na mapie trasa przejezdna, to jednak zagrodzona wysokim płotem, a nam błądzenie po dziewiczym lesie w otoczeniu doborowych szwadronów krwiożerczych komarów, jeszcze długo odbijać się będzie czkawką :)

Jednak gdy ominie się tych kilka zdradzieckich odcinków, pozostanie miła i dość urozmaicona wycieczka dla rozjeżdżonych rowerzystów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowo-Spacerowo do Ogrodzienca Stopień trudności: 2

Dystans: 67,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 1 358 m

Suma zjazdów: 1 346 m Trasę dla rowerzystów z Łaz poleca Marek79 Spokojna rowerowa wycieczka do Ogrodzienca z znajomymi z Boguchwalowic.Droga w większości biegła asfaltem.Przejechany dystans to 65 km.Pogoda w sam raz do jazdy na rowerze.

Nawiguj

