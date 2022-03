Trasy rowerowe do 17 km od Łaz. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Rowerem w okolicy Łaz

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Łaz, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 02 kwietnia w Łazach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 03 kwietnia w Łazach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 104,44 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 177 m

Suma podjazdów: 949 m

Suma zjazdów: 932 m

Trasę rowerową mieszkańcom Łaz poleca Erytryn

Wrześniowa trasa po Wyżynie Częstochowskiej, Bramie Wolbromskiej i Progu Lelowskim.

