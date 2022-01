Tygodniowy przegląd prasy 2.01.2022: Łazy, 26.12-1.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Łaz

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Łaz czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Łazy, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sylwester z Polsatem w Chorzowie. Kreacje Dody i Cleo olśniły widzów na Stadionie Śląskim Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę. 📢 Styczeń w Łazach: Przegląd prasy z grudnia 2021 w Łazach, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łaz najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Nordic walking do 17 km od Łaz. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 1 - 2 stycznia”?

📢 Kartki z życzeniami na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022! Zabawne, poważne - różne. Wybierz, jaką chcesz i prześlij bliskim i znajomym KARTKI Z ŻYCZENIAMI. Czy rok 2022 będzie równie pandemiczy jak ubiegły - czas pokaże! Wysłałeś już najbliższym życzenia sylwestrowe/noworoczne? Jeżeli nie, to służymy radą. W naszym materiale znajdziesz dużo życzeń w formie tekstowej - często wierszowane, śmieszne, poważne... , jak i KARTKI do wysłania na NOWY ROK. Sprawdź galerię kartek i życzeń

Tygodniowa prasówka 2.01.2022: 26.12-1.01.2022 Łazy: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łazach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życzenia na SYLWESTRA i NOWY ROK 2022. Prześlij KARTKĘ bliskim przez MMS, Facebook, WhatsApp, Messenger Witamy NOWY ROK 2022. Niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości - wszak wówczas wszyscy śpieszą żeby złożyć sylwestrowe/noworoczne życzenia. Jeżeli szukasz KARTEK do wysłania bliskim lub znajomym, to dobrze trafiłeś! Znajdziesz tu kartki śmieszne, poważne... a nawet pandemiczne!

📢 Martyna Wojciechowska zamieściła na Instagramie niezwykłe zdjęcia z Egiptu. Oaza Siwa przypomina Morze Martwe albo planetę Mars Martyna Wojciechowska to znana podróżniczka, której profil na Instagramie obserwuje ponad 2 mln osób. Była już prawie wszędzie, ale są na świecie miejsca, których jeszcze nie odwiedziła. Jednym z nich jest Oaza Siwa w Egipcie. Zdjęcia tego niezwykłego miejsca, którymi Martyna Wojciechowska podzieliła się na Instagramie, podbiły serca internautów. 📢 Premiera sztuki "Ciotka Karola 4.1" w Teatrze Kwadrat. "Nadaliśmy starej ramotce ultranowoczesny charakter" "Nadaliśmy starej ramotce ultranowoczesny charakter", mówi reżyser Andrzej Nejman. Spektakl "Ciotka Karola 4.1" w jego reżyserii można oglądać w Teatrze Kwadrat. To sztuka, która bawi do łez i każe się zastanowić, co tak naprawdę się zmieniło na przestrzeni lat. 📢 Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? W co się ubrać? Zobacz nowe trendy Jaka sukienka na SYLWESTRA 2021/2022? Taka szampańska zabawa do białego rana jest tylko raz w roku! Zastanawiasz się już, w co ubierzesz się w sylwestra 2021/2022? Stawiasz na prostą, klasyczną kreację czy może tym razem ma być oryginalnie i odważnie? Podpowiadamy, jakie są tegoroczne trendy. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 Strefy ŻÓŁTE i CZERWONE w woj. śląskim - tak wyglądałby nowy podział! Gdzie jest teraz najgorzej? PANDEMIA. We wtorek 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 9843 nowych zakażeniach, to o 29 proc. mniej zachorowań niż w ubiegły wtorek! Minionej doby zmarło aż 549 osób - niestety, więcej niż przed tygodniem. Czwarta fala pandemii koronawirusa powoli zwalnia. Jednak zdaniem lekarzy i ekspertów - szczyt zachorowań jest za nami, ale szczyt zgonów nie. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?