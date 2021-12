Wycieczki rowerowe do 17 km od Łaz. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Łaz

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Łaz, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 stycznia w Łazach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 02 stycznia w Łazach ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół góry Zborów

Stopień trudności: 1

Dystans: 25,37 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 99 m

Suma podjazdów: 344 m

Suma zjazdów: 344 m

Trasę dla rowerzystów z Łaz poleca Witek1964

Pętla z parkingu przy wejściu do rezerwatu Góra Zborów.

Plan był taki aby pojechać zieloną trasą rowerową hotelu Ostaniec w Kroczycach. Trzeba było jednak plan modyfikować bo na całym odcinku udało nam się wypatrzeć znak zielony dwa razy. Od Kroczyc do Podlesic droga po której powinien prowadzić szlak to praktycznie sam piasek. Przejazd w związku z tym dość ciężki. Z Podlesic najpierw niebieską trasą a później żółtą do Rzędkowic. Po drodze zajechaliśmy do zamku Morsko. Podjazd stromy ale spokojnie do pokonania. Przy zamku duży ośrodek wypoczynkowy z pełnym zapleczem i wyciągiem narciarskim. Z Rzędkowic chcieliśmy pojechać niebieskim szlakiem rowerowym bezpośrednio pod górę Zborów, ale nie udało nam się znaleźć zjazdu więc końcowy odcinek pokonaliśmy asfaltem.

