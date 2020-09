Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Łazach, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łaz najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone” paliwo i LPG”?

Przegląd sierpnia 2020 w Łazach: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te stacje benzynowe bardzo źle wypadły w raporcie UOKiK. Sprawdź, gdzie jest „chrzczone" paliwo i LPG Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) opublikował raport z kontroli stacji paliw. Okazuje się, że w Polsce wciąż działają stacje benzynowe, które sprzedają tzw. „chrzczone" paliwo – czyli takie, które nie spełnia wymaganych norm. Gdzie lepiej nie tankować? Zobacz listę stacji paliw, które źle wypadły w trakcie kontroli. 📢 Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [1.09.2020] Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie znak zodiaku może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Małżeństwo z niektórymi kobietami może okazać się nie lada wyzwaniem! Czy wybranka spod znaku Byka lub Wodnika będzie dobrą żoną? Sprawdźcie to w horoskopie, który przygotowała dla Was Wróżka Conwenna. Kliknij w galerię!

📢 Bez prądu w Łazach. Sprawdź, gdzie 1.09 planowane są wyłączenia prądu lub awarie Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Łazach 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Strefy żółte i czerwone COVID-19. Lista powiatów. Jest też "lista ostrzegawcza". Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany Ministerstwo Zdrowia podało nową listę powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Niektóre powiaty, gdzie obostrzenia przyniosły efekty, zostały zastąpione przez inne, w których sytuacja pogorszyła się. Ministerstwo Zdrowia przygotowało też specjalną "listę ostrzegawczą". 📢 Przegląd tygodnia w Łazach, najważniejsze wydarzenia od 23.08 do 29.08.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łaz, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najgorsze żony i ich znaki zodiaku. Z nimi w małżeństwie może być naprawdę ciężko! Sprawdź, z kim nie warto się wiązać? [30.08.2020]”?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał. 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Ginekolog: kolejki NFZ Łazy: terminy leczenia i czas oczekiwania do Ginekologa w Łazach Jak długo trzeba czekać na wizytę do Ginekologa w Łazach? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do Ginekologa najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do Ginekologa zbyt długo. Gdzie w Łazach dostaniesz się do Ginekologa najszybciej?

📢 Okulista: kolejki NFZ Łazy. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Okulisty w Łazach? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Okulisty w Łazach? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Okulisty w Łazach czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Okulisty dłużej niż to konieczne. 📢 Kardiolog: kolejki NFZ Łazy. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Kardiologa w Łazach? Zwykle na wizytę u specjalisty trzeba sporo czekać. Jak długo trzeba czekać na termin do Kardiologa w Łazach? Sprawdź naszą listę, by dowiedzieć się, gdzie na wizytę do Kardiologa w Łazach czeka się najkrócej. Nie czekaj na wizytę do Kardiologa dłużej niż to konieczne.

📢 Neurolog: kolejki NFZ Łazy. Jakie są terminy do Neurologa w Łazach? Jak długo trzeba czekać na wizytę do Neurologa w Łazach? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do Neurologa najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do Neurologa zbyt długo. Gdzie w Łazach dostaniesz się do Neurologa najszybciej?

📢 20 zasad bezpieczeństwa w szkole w czasach pandemii koronawirusa. Co robić, by ograniczyć ryzyko? Koronawirus w szkole? Za tydzień rozpoczęcie roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wprowadziło sztywnych regulaminów dotyczących zachowania w szkole, ale opublikowało listę zaleceń. Co robić, by ograniczyć do minimum zagrożenie zakażenia koronawirusem? Oto 20 zasad dla uczniów i nauczycieli, które powinny obowiązywać w szkołach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 IKEA - zobacz najciekawsze nowości 2020. Co nowego można kupić i w jakiej cenie W sklepach IKEA tradycyjnie już w sierpniu zaczynają się pojawiać nowości, czyli meble i artykuły wyposażenia wnętrz, które szwedzka sieć salonów meblowych proponuje na nowy sezon. A ten zaczyna się w IKEA wraz z pojawieniem się nowego katalogu. Wybraliśmy się do sklepu IKEA, by zobaczyć jakie nowości można tam już kupić. Zobaczcie najciekawsze nowości IKEA na sezon 2020/2021.

📢 Wypadek w Kleszczowie na DK 88. Policja zatrzymała kierowcę osobówki. To on miał spowodować tragedię Śląskie. Wychodzą na jaw nowe informacje dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na DK88 między Kleszczowem a Gliwicami, w którym zginęło 9 pasażerów busa marki renault trafic. Jedna osoba została w tej sprawie zatrzymana. Miała kierować samochodem osobowym kiedy doszło do tragedii. - Osoba mogła mieć związek z tym zdarzeniem lub go spowodować. Jest podejrzewana o popełnienie przestępstwa z art. 173, czyli spowodowania katastrofy w ruchu lądowym - powiedziała DZ prokurator Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

📢 Łukasz Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. "Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem" Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. - Chcę wrócić do zawodu. Chcę leczyć ludzi - powiedział. Jednocześnie dodał, że "nigdzie nie znika, nie odchodzi, pozostaje posłem, pozostaje w przestrzeni publicznej". Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nazwisko kolejnego ministra zdrowia poznamy do końca tygodnia. W poniedziałek do dymisji podał się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni